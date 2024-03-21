ناشطة حقوقية تعد مادة في قانون عراقي "وصمة عار"

2024-03-21 22:48:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عدت الناشطة في حقوق المرأة ريزان شيخ دلير، يوم الخميس، المادة 57 من قانون الأحوال المدنية العراقي (وصمة عار) في جبين الدولة.

وقالت شيخ دلير، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: "أقدم أجمل التهاني وأحلى التبريكات لكل أم عراقية بهذا العيد الذي نستذكر تضحياتهن ونضالهن على مدى العقود الماضية".

وأعربت الناشطة الحقوقية، عن أسفها إزاء "إصرار مجلس النواب العراقي على تعديل المادة 57 من قانون الأحوال المدنية للقضاء على حق تربیة وتبني الأطفال من قبل أمهاتهم، بدلاً من أن تكون تضحيات الأمهات محط احترام وتقدير ودعم مشاریع القوانین المهمة للحفاظ علی حقوقهن".

وأكدت شيخ دلير، أن "إقرار هذه المادة يعد (وصمة عار) في جبين الدولة التي تدعي الديمقراطية وحماية حقوق المرأة".