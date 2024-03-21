بلينكن: أميركا تواصل الضغط من أجل اتفاق لوقف الحرب في غزة

2024-03-21 23:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في غزة وسط محادثات مستمرة في الدوحة. وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري في القاهرة أنه لايزال هناك عمل صعب للتوصل إلى اتفاق ولكن “ما […]

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