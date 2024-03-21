2024-03-21 23:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الخميس، شمول 15 مسناً براتب الحماية الاجتماعية خلال مشاركته مأدبة للإفطار مع أيتام ومسنين دار الفرح الخيري. وذكرت وزارة العمل في بيان، ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الأسدي شارك مأدبة إفطار لايتام ومسنين دار الفرح الخيري لرعاية الأيتام في بغداد الذي تم تأسيسة من قبل مؤسسة ثامر العطاء […]

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