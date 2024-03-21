2024-03-21 23:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

انطلقت مباراة العراق والفلبين مساء اليوم الخميس (21 آذار 2024) في ملعب (جذع النخلة) بالمدينةِ الرياضية في البصرة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويتصدر المنتخب الوطني، جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد ست نقاط جناها من مباراتين حقق فيهما الفوز على إندونيسيا وفيتنام.

وحقق منتخب إندونيسيا فوزه الأول على فيتنام بوقت سابق اليوم بالتصفيات المزدوجة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن منتخب فيتنام صاحب المركز الثالث.



