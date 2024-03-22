أوقد شمعته الـ95.. محافظ بغداد يبحث مع الصفار إغناء التراث والمكتبات بالإصدارات المعرفية

2024-03-22 00:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الخميس، مع المؤرخ التراثي رفعت مرهون الصفار، إغناء التراث والمكتبات بالإصدارات المعرفية.وذكر إعلام محافظة بغداد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظ بغداد عبد المطلب العلوي زار الباحث والمؤرخ التراثي البغدادي رفعت مرهون الصفار للأطمئنان على صحتهِ والحديث عن سيرته الثقافيّة وما قدمه من نتاجات علميّة ومعرفية وإصدارات أسهمت بإغناء التراث البغدادي والمكتبات المتخصصة.وأضاف أن "الزيارة تأتي ضمن منهج المحافظ في الاهتمام بالمؤرخين والباحثين والمشهد الثقافي، حيث يعد الصفار حالة نادرة في العراق اذ اوقد قبل أيام شمعته الخامسة والتسعين لذلك يعد من أكبر الباحثين البغداديين عمرا وهو الان يؤلف كتابه الجديد "نجوم في حياتي الجزء الخامس".وتابعت: "وهو من مواليد محلة "صبابيغ الال" في بغداد سنة 1929 ووالده الشاعر المعروف مرهون الصفار عرف بممارسته للرياضة في الاربعينات والخمسينات ولعب كرة المنضدة والريشة والتنس والعاب القوى.أصدر العديد من الكتب والتي تتحدث عن بغداد اشهر كتاب "محلات بغداد القديمة في الذاكرة" والذي صدرت منه اكثر من خمسة طبعات وكتاب "محلة صبابيغ الآل وما جاورها" و"تراثيون في الذاكرة" ونشر العشرات من المقالات في مختلف الصحف العراقية والعربية وكتب عن ادب الأطفال وفاز العام السابق بمسابقة "ناجي جواد الساعاتي" لأدب الرحلات بدورتها الثالثة عشر، وهو اول من بادر من الباحثين الاحياء بإهداء مكتبة الى المركز الثقافي البغدادي في شارع المتنبي لتكون متاحة امام الباحثين والدارسين وطلاب المعرفة والتي تعد ارشيفا مهما عن بغداد وتحتوي على العديد من النوادر".ولفت إلى أن "الزيارة شهدت حضور مدير المركز الثقافي البغدادي طالب عيسى".