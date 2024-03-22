2024-03-22 00:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم، على نظيره الفلبيني بهدف دون رد في إطار التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا. وتواجه المنتخبان على ملعب البصرة الدولي لحساب مباريات الجولة الثالثة من التصفيات. وحمل هدف المنتخب الوطني إمضاء اللاعب مهند علي في الدقيقة 84 من عمر اللقاء. وبهذا الفوز عزز المنتخب الوطني […]

ظهرت المقالة المنتخب الوطني يعزز صدارته في التصفيات بانتصار صعب على الفلبين أولاً على ايرث نيوز.