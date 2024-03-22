2024-03-22 00:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

دعا تحالف العزم، اليوم الخميس، إلى احترام قرارات المحكمة الاتحادية والالتزام بها، فيما رفض أية محاولات تهدف الى التدخل في استقلاليتها. ذكر التحالف في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “يؤكد دعمه الكامل للمحكمة الاتحادية بوصفها صمام أمان لحماية الدستور وتطبيقاته وتفسيراته، ويدعو الجميع لاحترام قراراتها والالتزام بها، وانطلاقاً من مبدأ حماية نظام العدالة الدستورية […]

ظهرت المقالة العزم يدعو لاحترام قرارات “الاتحادية” ويرفض التدخل في استقلاليتها أولاً على ايرث نيوز.