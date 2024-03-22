2024-03-22 00:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم الخميس عن إنهاء شراكة دامت أكثر من 70 عاما مع شركة الملابس والتجهيزات الرياضية الألمانية “أديداس” وذلك بعد توقيع عقد جديد مع شركة “نايكي الأمريكية. وكشف الاتحاد أن “نايكي” الشركة الأمريكية للمستلزمات الرياضية ستزود كل المنتخبات الوطنية الألمانية بالملابس والتجهيزات بداية من 2027 وحتى 2034 بعد أن قدمت […]

ظهرت المقالة بعد 70 عاما من الشراكة.. منتخب ألمانيا ينفصل عن “أديداس” ويعلن هذا القرار أولاً على ايرث نيوز.