2024-03-22 00:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق منتخب العراق فوزًا مثيرًا بنتيجة 1-0 على ضيفه الفلبيني، اليوم الخميس، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "البصرة الدولي"، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.وخاض منتخب العراق المباراة بصفته "مُرشحًا بارزًا لتحقيق الفوز"، لكن الفريق لم يتمكن من استغلال الفرص التي سنحت أمامه، إلى أن تمكن مهند علي "ميمي" من تسجيل هدف اللقاء الوحيد، عند الدقيقة الـ83.وشهدت المباراة حضورًا غفيرًا من جماهير المنتخب العراقي، وقد اشتعلت المدرجات فرحًا بعد تسجيل ميمي هدفه من مجهود فردي مميز.