مصدر: لاصحة لزيارة السوداني الى اربيل

2024-03-22 00:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

نفى مصدر مطلع فجر اليوم الجمعة (22 اذار 2024)، زيارة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الى اربيل.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "لاصحة لوجود زيارة للسوداني الى اربيل والتي انتشرت ظهر يوم الخميس".

وكانت "بغداد اليوم" في وقت لاحق من يوم الخميس، وكذلك وسائل اعلام محلية وكردية، قد نقلت عن مصادر حكومية، عن اجراء السوداني زيارة الى اربيل لعدة اهداف اهمها ايجاد تهدئة سياسية والتفاهم حول رواتب الموظفين والمشاركة في احتفالات عيد نوروز.



