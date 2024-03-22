2024-03-22 00:30:10 - المصدر: منصة إيشان

وجهت جماهير العراق المتواجدة في مباراة بلادها ضد الفلبين اليوم الخميس، والتي تقام ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رسالة نارية إلى الإيراني علي رضا فغاني. الحكم الإيراني علي رضا فغاني، كان قد أشهر الكارت الأحمر للمهاجم أيمن حسين خلال مباراة العراق ضد الأردن في كأس آسيا الماضية. […]

ظهرت المقالة الجماهير تستذكر “طرد” أيمن حسين.. رفع صورة الحكم الإيراني “علي فغاني” وسط ملعب البصرة أولاً على Eishan.