2024-03-22 00:30:10 - المصدر: منصة إيشان

لم يمر سوى سنة وأكثر من أربعة أشهر على عمر حكومة محمد شياع السوداني، التي نالت ثقة البرلمان في 22 تشرين الأول 2022، حتى بدأت فكرة الانتخابات المبكرة تنمو مجدداً، خاصةً بعد تلويح الديمقراطي الكردستاني بالانسحاب من العملية السياسية. ويترقب صدريون ما يحصل من مشكلات داخل ائتلاف إدارة الدولة، الذي تعرض طرفان منه (الديمقراطي الكردستاني، […]

ظهرت المقالة تحالف الحنانة والأنبار وأربيل “قد يُبعث” مجدداً.. فكرة الانتخابات المبكرة “تَطيرُ” بالسوداني إلى أربيل أولاً على Eishan.