جامعة ذي قار: انضمام مجلة كلية الاداب الى مستودع Sherpa Romeo العالمي

2024-03-22

شبكة اخبار الناصرية:قالت جامعة ذي قار ان مجلة اداب ذي قار الصادرة من كلية الاداب انضمت مؤخرا الى مستودع Sherpa Romeo العالمي.وذكر عميد كلية الاداب الدكتور هيثم الصويلي في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية ان ” مجلة كلية الاداب أُدرجت رسميا في مستوعب عالمي يعد جزءا من المستوعبات العالمية الرصينة...

