2024-03-22 01:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اعتبر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ان مؤسسة الحشد الشعبي لايمكن اعتبارها "مؤسسة عسكرية" فحسب، مشيرا الى ان تجربة الحشد العشائري قضت على الطائفية.

وقال الفياض في تصريحات متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "لا يمكن اعتبار الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية صرفة بل يتداخل فيها الملف السياسي والأمني"، مشيرا الى انه "مسؤول عن مقاتلين مستعدين للموت في سبيل الوطن وأعمل على تأطير هذه المؤسسة".

وبين ان "رئيس الوزراء حريص على وحدة الحشد الشعبي ويعمل على تنميته"، مؤكدا ان "الحشد الشعبي بدأ يقترب من ربع مليون أنسان وهذا كيان كبير جدا يحتاج إلى تنظيم".

وتابع: " انا موجود على رئاسة الحشد الشعبي أقوم بواجبي ولن أتخلى عن هذا المهمة إلا بفعل القانون"، مبينا ان "التجربة التي أفتخر وأعتز بها شخصيا هي تجربة بناء الحشد العشائري، الحشود العشائرية أسهمت في تقويض الحالة الطائفية".



