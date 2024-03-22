2024-03-22 02:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ عقد المؤتمرُ الصحفيّ لمدربِ المنتخب الوطنيّ «خيسوس كاساس» بعد نهاية مباراة منتخبنا الوطنيّ ونظيره الفلبيني التي انتهت بفوز منتخبنا بهدفٍ واحدٍ من دون رد، جاء بإمضاء المهاجم «مهند علي» (رجل المباراة). وقال خيسوس كاساس: لقد كانت مباراةً معقدةً علينا بسبب أسلوب المنتخب الفلبيني الذي نجحَ وعملَ بطريقةٍ جيدةٍ من حيث غلق المساحات، وضاعت […]

ظهرت المقالة كاساس: كنت أعلم بصعوبة المباراة أمام الفلبين أولاً على ايرث نيوز.