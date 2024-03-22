2024-03-22 02:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بالعثور على جثة متفحمة مرمية بمزارع الزبير في محافظة البصرة. وأبلغ المصدر، وكالة إيرث نيوز، بأن “قوة أمنية عثرت على جثة مجهولة المواصفات والهوية لكونها محترقة ومتفحمة بالكامل مرمية على جانب الطريق في مزارع الزبير بالبصرة”. وأشار إلى “القوة رفعت الجثة ونقلتها الى الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث”.

ظهرت المقالة العثور على جثة متفحمة مرمية بمزارع الزبير في البصرة أولاً على ايرث نيوز.