2024-03-22 02:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعهنأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، منتخبنا الوطني بفوزه على نظيره الفلبيني في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "البصرة الدولي".وقال السوداني في تغريدة على حسابه بمنصه "أكس": "مبارك لمنتخبنا الوطنيّ مواصلة انتصاراته في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، ونؤكد دعمنا وإسنادنا لشبابنا في هذا المشوار الكرويّ المهم، وكلّ التقدير لجماهيرنا العزيزة؛ لمؤازرتها الدائمة أسودَ الرافدين في مختلف الميادين".وحقق منتخب العراق فوزًا مثيرًا بنتيجة 1-0 على ضيفه الفلبيني، اليوم الخميس، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "البصرة الدولي"، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.