2024-03-22 02:54:03 - المصدر: واع

البصرة - واععبر مدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، اليوم الخميس، عن رضاه لنتيجة الفوز على الفلبين ضمن التصفيات المزدوجة التي اقيمت على ملعب البصرة الدولي بحضور أكثرمن 63 الف متفرج.وقال خيسوس كاساس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد كانت مباراةً معقدةً علينا بسبب أسلوب المنتخب الفلبيني الذي نجحَ وعملَ بطريقةٍ جيدةٍ من حيث غلق المساحات، وضاعت علينا العديدُ من الفرص حتى اللحظات الأخيرة، وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف، وكانت هناك ركلة جزاء لعلي جاسم لم تحتسب.وأضاف: "فريقنا عملَ بشكلٍ خططي جيدٍ، لكننا لم نوفق في إنهاء الهجمات، وشاهدنا اليوم مباراةَ كوريا الجنوبية التي كانت مسيطرةً لكنها خرجت متعادلةً، لذلك الأهم أنك تخرج فائزاً.وكرر كاساس، خلال المؤتمر الصحفي: الاستقرارُ بالنسبة لي يعتمد على أداء اللاعبين في كل مرحلةٍ لاختيار الأنسب في قائمتنا.وواصل : عندما تواجه فريقاً متكتلاً دفاعياً مع مرور الوقت ستكون مضغوطاً نفسياً، وبالمقابل سيكون المنافس مرهقاً، وهذا حدث معنا بالضبط في وقتٍ سابقٍ من تجاربنا سواء مع منتخب إسبانيا أو برشلونة، حيث أن أغلب المنافسين كانوا يغلقون المساحاتَ لكنهم يرتكبون الأخطاءَ بعد الإرهاق، ونحن راضون عن أداء الفريق، والأهم هو الظفر بنقاط المباراة وتصدر المجموعة بتسع نقاط.واختتم كاساس حديثه : اعتقدتُ من البداية أن المباراةَ ستكون صعبةً لأنني كنت أعلم أن المنافسَ حضرَ هنا وهو يبحثُ عن غلق المساحات، وأنا سعيد وراضٍ عن كل المتواجدين معنا من لاعبينا.من جهته، عبّر رجلُ المباراة (مهند علي) عن سعادته البالغة، مباركاً للجمهور العراقي الذي ساند المنتخبَ في مواجهة الفلبين.وقال : أضعنا أكثرَ من فرصةٍ، لكن الأهم هو الظفر بنقاط المباراة، وأكرر التهنئةَ لجماهيرنا التي حضرت وتعنت لمؤازرة أسود الرافدين، ونعِدهم بتقديم الأفضل.واختتم تصريحه بالقول: أشكرُ كل زملائي اللاعبين في مساعدتي على تسجيل هدف الفوز في مباراة الفلبين.