الدولار يقترب من تحقيق مكاسب واسعة للأسبوع الثاني

2024-03-22 08:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يستعد الدولار الأمريكي لتحقيق مكاسب واسعة النطاق للأسبوع الثاني، اليوم الجمعة، مع عدم قدرة رفع أسعار الفائدة في اليابان على إزاحتها، حيث يرى المستثمرون أن أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة ولم تنخفض بعد. وحقق البنك الوطني السويسري أكبر مفاجأة خلال أسبوع حافل باجتماعات البنك المركزي، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي وأشار إلى قوة الفرنك […]

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