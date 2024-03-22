كركوك.. مصرع موظف أثناء حفر بئر نفطية والعثور على قذيفة لجيش صدام

2024-03-22 09:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شركة حفر الآبار النفطية في كركوك، يوم الجمعة، بمصرع موظف أثناء عمله بحفر الآبار، فيما عثرت قوة أمنية على قذيفة تابعة للجيش السابق جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "موظفا لقي مصرعه وهو موظف بشركة حفر الآبار النفطية التابعة لوزارة النفط ويدعى (أمير خلف)، حيث كان يعمل بحفر الآبار النفطية في قرية مشيرفة بقضاء الدبس (45 كم شمال غربي كركوك)، وذلك أثناء تواجده في أعلى البرج خرجت أحد أذرع الحفارة وضربته والقت به من أعلى البرج ليسقط في الأرض ويفارق الحياة من شدة وقوة الضربة".

ولفت المصدر أن"فريقاً فنياً أطفأ جهاز الحفر ونقل الموظف إلى دائرة الطب العدلي، ومن ثم إلى ذويه وهو من أهالي قضاء الحويجة".

وهذه الحادثة تعتبر الأولى من نوعها منذ سنوات، حيث لم تسجل في كركوك ارتداد أحد أذرع جهاز حفر الآبار النفطية، وفقاً للمصدر.

وفي السياق، أخبر مصدر أمني، الوكالة، بأن ةقوة من الجيش عثرت على قذيفة تابعة للجيش السابق نوع 122 ملم قرب مجمع سمايل بك في ناحية ليلان (25 كم جنوب شرق كركوك)، وتم رفع القذيفة من قبل خبير المتفجرات في الدفاع المدني، تمهيدًا لإبطال مفعولها لاحقاً".