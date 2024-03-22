باكستان: بناء خط أنابيب الغاز مع إيران لا يحتاج إلى موافقة واشنطن

2024-03-22 10:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت الحكومة الباكستانية إنها لا تحتاج إلى إعفاء من العقوبات والحصول على إذن من الولايات المتحدة لبناء خط أنابيب لاستيراد الغاز الطبيعي من إيران. وقالت ممتاز زهرا بلوش، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، في مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا الإنجليزية إن هذا جزء من خط الأنابيب الذي يتم بناؤه داخل باكستان، لذلك “لا نعتقد أن هناك أي مجال لأي نقاش أو تنازل من طرف ثالث في هذا الوقت”. وتأتي هذه الكلمات في الوقت الذي قال فيه مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا، دونالد لو، يوم الأربعاء، إن الوزارة تراقب خط الأنابيب المخطط له بين إيران وباكستان. وقال في جلسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن إسلام آباد لم تطلب الإعفاء من العقوبات لإجراء تجارة الغاز مع إيران. وأضاف دونالد لو: “لم نسمع أيضًا من الحكومة الباكستانية [عن] رغبتها في الحصول على أي إعفاءات من العقوبات الأمريكية التي ستنجم بالتأكيد عن مثل هذا المشروع”. وقبل شهر، وافقت لجنة الطاقة التابعة لمجلس الوزراء، على البدء في بناء جزء بطول 80 كيلومتراً، من خط الأنابيب البالغ طوله 800 كيلومتر من الحدود الإيرانية إلى مدينة جوادر الساحلية الباكستانية، باستخدام التمويل الحكومي، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية، أمس السبت. كانت باكستان مترددة في العمل ببناء خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان لعدة سنوات، مع تجنب المستثمرين دعم المشروع بسبب العقوبات الأميركية ضد إيران، وكذلك القيود المفروضة على المعاملات بالدولار.