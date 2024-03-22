مواطنو دولة عربية ينفقون 2 مليار على الأطعمة بأول أسبوع من رمضان

2024-03-22 10:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة العربية السعودية في الفترة 16 10 مارس 2024م أول أسبوع من شهر رمضان 168.615.000 عملية، بقيمة 11.7 مليار ريال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية. ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6.283.000 بقيمة 914.909.000 ريال. بلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.522.000 بقيمة 307.596.000 ريال. بلغ عدد العمليات في التعليم 107.000 بقيمة 140.134.000 ريال. بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.171.000 بقيمة 224.001.000 ريال. بلغ عدد العمليات في محطات الوقود 13.957.000 بقيمة 771.934.000 ريال. بلغ عدد العمليات في الصحة 7.248.000 بقيمة 693.529.000 ريال. بلغ عدد العمليات في الأثاث 1.349.000 بقيمة 314.338.000 ريال. بلغ عدد العمليات في الفنادق 467.000 بقيمة 271.299.000 ريال. بلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.272.000 بقيمة 85.506.000 ريال. بلغ عدد العمليات في المجوهرات 167.000 بقيمة 189.110.000 ريال. بلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 20.176.000 بقيمة 1.386.411.000 ريال. بلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.071.000 بقيمة 114.061.000 ريال. بلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 36.428.000 بقيمة 1.225.844.000 ريال. بلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 45.812.000 بقيمة 2.264.918.000 ريال. بلغ عدد العمليات في الاتصالات 860.000 بقيمة 98.986.000 ريال. بلغ عدد العمليات في النقل 2.561.000 بقيمة 673.465.000 ريال. بلغ عدد العمليات الأخرى 27.163.000 بقيمة 1.901.933.000 ريال. المدن السعودية وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية كالتالي: الرياض 51.830.000 بقيمة 3.879.389.000 ريال. عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7.915.000 بقيمة 631.986.000 ريال عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7.126.000 بقيمة 460.151.000 ريال عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 3.723.000 بقيمة 218.260.000 ريال عدد عمليات نقاط البيع في حائل 2.911.000 بقيمة 180.881.000 ريال. عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2.365.000 بقيمة 129.356.000 ريال. عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 3.798.000 بقيمة 269.414.000 ريال. عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3.433.000 بقيمة 316.619.000 ريال. عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 6.988.000 بقيمة 594.926.000 ريال. عدد عمليات نقاط البيع في جدة 20.221.000 بقيمة 1.636.926.000 ريال. عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 58.305.000 بقيمة 3.370.246.000 ريال.