بسبب الدولار واحداث غزة.. أسعار النفط تتجه لتكبد خسائر أسبوعية طفيفة

2024-03-22 10:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

هبطت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة (22 اذار 2024)، وسط احتمالات التوصل قريبا لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وهو ما قد يؤدي لزيادة الإمدادات العالمية، في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع الدولار وانخفاض إمدادات البنزين في الولايات المتحدة إلى تقويض التوقعات المرتبطة بالطلب.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا إلى 85.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0011 بتوقيت غرينتش. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا إلى 80.88 دولار للبرميل.

ويتجه كلا الخامين لتسجيل خسائر أسبوعية طفيفة بأقل من نصف بالمئة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، إنه يعتقد أن المحادثات في قطر يمكن أن تقود إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما يزيد من احتمالات زيادة إمدادات النفط العالمية.

والتقى بلينكن بوزراء خارجية عرب وبالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، فيما يركز المفاوضون في قطر على هدنة مدتها نحو ستة أسابيع.

وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت إمدادات منتجات البنزين، وهي مؤشر على الطلب، إلى أقل من تسعة ملايين برميل للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، مما يشير إلى تباطؤ محتمل في الطلب على النفط الخام.

وفي الوقت نفسه ارتفع الدولار، الذي يتناسب عكسيا مع أسعار النفط، بعد أن أدى التخفيض المفاجئ لسعر الفائدة من قبل البنك الوطني السويسري إلى تعزيز شهية المخاطرة. ويجعل ارتفاع الدولار النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين حول العالم.



