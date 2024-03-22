بدء هطول الأمطار في بغداد وعدد من المحافظات

2024-03-22 10:06:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تشهد العاصمة بغداد، اليوم الجمعة (22 اذار 2024)، هطول امطار وعواصف رعدية نتيجة منخفض ممطر عالي الفعالية.

وتترقب محافظات عراقية أخرى، هطولاً غزيراً للأمطار، بحسب ما حذر منه الراصد الجوي علي الجابر الزيادي في وقت سابق.

وتوقع الراصد الجوي الزيادي، الاربعاء (20 اذار 2024)، تعرض البلاد من جديد إلى موجة امطار شديدة ابتداءً من ساعات صباح يوم الجمعة.

وقال الزيادي في إيضاح تلقته "بغداد اليوم"، ان "البلاد ستتعرض من جديد إلى هطول الأمطار ابتداءً من ساعات صباح يوم الجمعة المقبل"، مبينا ان "التوقعات تشير إلى هطول أمطار بين متوسطة الشدة وغزيرة في أجزاء متفرقة خاصة المنطقتين الوسطى والشمالية".

وأضاف الزيادي، اما المدن الجنوبية فتكون فيها الامطار خفيفة ومتوسطة بأجزاء متفرقة"، لافتا الى انه "سيلتحق منخفض ممطر عالي الفعالية يبدأ الأحد القادم الموافق 24/آذار الجاري".

وأوضح الراصد الجوي، أن "الأمطار غالباً غزيرة الشدة في مدن مختلفة في محافظات البلاد"، مشددا على ان "الحالة تستمر يومين وقد نطلق تحذير لاحقاً بخصوص تعطيل الدوام".

وشهدت مناطق العراق كافة خلال الأيام الماضية موجة اطار شديدة وعواصف رعدية تسببت بمصرع شخصين في محافظة دهوك وتضرر مئات المنازل، فيما أعلنت اغلب المحافظات تعطيل الدوام في المدارس.



