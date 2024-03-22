2024-03-22 10:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ هبطت أسعار الذهب في تعاملات الجمعة المبكرة، وسط ارتفاع الدولار لكنها تتجه لتسجيل الارتفاع الأسبوعي الرابع في خمسة أسابيع بعدما تلقت دعما من إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على توقعاته لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري. التغير في الأسعار بحلول الساعة 0319 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة […]

ظهرت المقالة الذهب يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من تصريحات الفيدرالي أولاً على ايرث نيوز.