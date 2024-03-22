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113 مليار دولار تتبخر من قيمة آبل بسبب نيران الدعاوى

113 مليار دولار تتبخر من قيمة آبل بسبب نيران الدعاوى
113 مليار دولار تتبخر من قيمة آبل بسبب نيران الدعاوى
2024-03-22 10:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يوجه منظمو الأسواق على جانبي الأطلسي أنظارهم إلى شركة آبل، مما يثير قلق المستثمرين بشأن الغرامات ويهدد هيمنتها على السوق. في الولايات المتحدة، تقوم وزارة العدل و 16 من المدعين العامين بمقاضاة صانع أجهزة آيفون لمخالفة قوانين مكافحة الاحتكار. وفي أوروبا، يُقال إن الشركة تواجه تحقيقات حول ما إذا كانت تمتثل لقانون الأسواق […]

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