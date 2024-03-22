2024-03-22 10:20:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يوجه منظمو الأسواق على جانبي الأطلسي أنظارهم إلى شركة آبل، مما يثير قلق المستثمرين بشأن الغرامات ويهدد هيمنتها على السوق. في الولايات المتحدة، تقوم وزارة العدل و 16 من المدعين العامين بمقاضاة صانع أجهزة آيفون لمخالفة قوانين مكافحة الاحتكار. وفي أوروبا، يُقال إن الشركة تواجه تحقيقات حول ما إذا كانت تمتثل لقانون الأسواق […]

ظهرت المقالة 113 مليار دولار تتبخر من قيمة آبل بسبب نيران الدعاوى أولاً على ايرث نيوز.