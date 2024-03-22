كاتالونيا تشهد أسوأ موجة جفاف في التاريخ

2024-03-22 10:30:09 - المصدر: قناة الثامنة

تشهد منطقة كاتالونيا الإسبانية أسوأ موجة جفاف في التاريخ، وتشير التوقعات الاممية الى انها ستعاني المزيد من نقص المياه والجفاف، ومواجهة حالة تصحر محتملة. تعاني منطقة كاتالونيا الإسبانية من أسوأ موجة جفاف في التاريخ، حيث أعلن المسؤولون في المنطقة الشمالية الشرقية من إسبانيا حالة طوارئ الجفاف، بعد انخفاض الخزانات التي تخدم ستة ملايين شخص إلى أقل من 16 في المائة من طاقتها الاستيعابية وهو أدنى مستوى تاريخي. تصريح: جوزيب جيتارت مزارع محلي "بالتأكيد، نحن نعيش حاليا في سياق تغير المناخ المنتشر في العالم، ويؤثر بشكل خاص على منطقة البحر الأبيض المتوسط، يبلغ والدي من العمر 85 عامًا، ويقول إنه لم