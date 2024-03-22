2024-03-22 10:30:10 - المصدر: منصة إيشان

هبطت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة وسط احتمالات التوصل قريبا لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وهو ما قد يؤدي لزيادة الإمدادات العالمية، في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع الدولار وانخفاض إمدادات البنزين في الولايات المتحدة إلى تقويض التوقعات المرتبطة بالطلب. تحرك الأسعار تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا إلى 85.60 دولار […]

ظهرت المقالة أسعار النفط تهبط الجمعة والأنظار تتجه نحو الهدنة في غزة أولاً على Eishan.