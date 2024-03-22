مدير بايرن ميونيخ: 3 أندية تسعى للتعاقد مع ألونسو

2024-03-22 10:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ (أولي هونيسأن)، ان ثلاثة أندية تسعى للتعاقد مع المدرب الإسباني، تشابي ألونسو، في الموسم المقبل.وذكر أن بايرن ميونخ فتح باب المناقشات مع ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، من أجل خلافة توماس توخيل في الصيف.وقال هونيس في تصريحات نقلها موقع "سكاي سبورتس": "أثبت ألونسو أنه قادر على أن يصبح مدرباً للأندية الكبرى، مثل ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ، الذين يعملون على التعاقد معه".وأضافت "سكاي" أن ألونسو يعد المرشح المفضل لدى بايرن ميونيخ، وقد يكلف الإسباني خزينة العملاق البافاري ما بين 15 إلى 25 مليون يورو هذا الصيف، في ظل أن الشرط الجزائي المتواجد في عقده مع ليفركوزن، والبالغ 15 مليون يورو، لن يتم تفعيله إلا في صيف 2025.على الجانب الآخر، عيّن ليفربول ريتشارد هيوز مديراً رياضياً جديداً، وسيبدأ مهامه في نهاية الموسم الحالي، ويملك علاقة جيدة بوكيل ألونسو، علماً بأن مدرب الريدز يورجن كلوب أعلن رحيله بعد انتهاء الموسم.أما ريال مدريد فمدد عقد مدربه كارلو أنشيلوتي، في شهر كانون الأول الماضي حتى عام 2026.يشار إلى أن ألونسو فرض اسمه بقوة هذا الموسم في ظل قيادته ليفركوزن لصدارة البوندسليجا بفارق 10 نقاط حالياً عن بايرن ميونيخ بجانب تأهله لربع نهائي الدوري الأوروبي.المصدر : كورة