كيميتش يختار برشلونة لكنه يرفض الانتظار

2024-03-22 10:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعيشك نجم بايرن ميونخ (جوشوا كيميتش) ومحيطه في قدرات نادي برشلونة لضمه في الصيف المقبل.وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة كان على تواصل بمحيط كيميتش لكن لم يكن من الممكن ضمه نظراً للوضع المالي الصعب للنادي الكتالوني.وكان كيميتش يتحدث مع تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة الصيف الماضي، لكن بايرن ميونخ لم يرغب في التفاوض على بيعه، ولم يكن لدى البارسا ما يكفي من المال لضمه.وحالياً يرفض كيميتش تجديد عقده مع بايرن ميونخ الذي ينتهي في صيف 2025، وإذا استمر الوضع الحالي، سيسعى النادي البافاري لبيعه الصيف المقبل خوفاً من رحيله مجاناً.ورغم أن كيميتش يفضل اللعب لبرشلونة، لكنه لن ينتظر كثيراً، وبالتالي قد يفكر في الانتقال إلى باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي، حيث يملك الثنائي القدرة المالية على ضمه.المصدر: كورة