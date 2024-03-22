قبيل المواجهة بدوري ابطال أوروبا.. مدرب سان جيرمان يغازل 8 من نجوم برشلونة

2024-03-22 11:00:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -متابعة

اعتبر لويس إنريكي أن هُناك ثمان نجوم من برشلونة يُمكنهم أن يُشاركوا بشكلٍ أساسي مع باريس سان جيرمان في حالة وجودهم في النادي.

وحقق لويس إنريكي نجاحاً كبيراً في تجربته مع برشلونة، ويأتي اسمه دائماً في قائمة المُدربين المُرشحين لتدريب الفريق في أي مُناسبة.

إنريكي مُعجب بنجوم برشلونة

ونقل تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا تصريحاً للمُدرب إنريكي بشأن اللاعبين القادرين على المُنافسة على مكانٍ في التشكيلة الأساسية لنادي باريس سان جيرمان.

وضمت القائمة كل من مارك أندري تيرشتيجن ورونالد أراوخو وجول كوندي وباو كوبارسي وفرينكي دي يونج وإيلكاي جوندوجان ولامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي.

ويأتي حديث إنريكي قبيل مُواجهة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان على أرض حديقة الأمراء في جولة الذهاب يوم 10 إبريل/ نيسان، قبل أن يلتقيا من جديد على أرض ملعب لويس كومبانيس يوم 16 إبريل/ نيسان.

يُذكر أن إنريكي يملك لقباً في دوري أبطال أوروبا حققه مع برشلونة في عام 2015 على حساب يوفنتوس بعد التفوق عليهم بنتيجة 3-1 في نهائي برلين التاريخي.

المصدر: فوتبول



