2024-03-22 11:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة (22 آذار 2024)، الاطاحة بمتهم سرق مبلغ 47 مليون دينار من "محل تجاري" في منطقة الحبيبية شرقي العاصمة.

وذكر بيان للمديرية تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (47) مليون دينار عراقي من داخل محل تجاري ضمن منطقة الحبيبية شرقي بغداد".

واضاف ان "عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب الحبيبية لمكافحة الاجرام حول تعرض احد المحال التجارية ضمن قاطع المسؤولية للسرقة، ليتم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات وبجهود فنية اثمرت بالتوصل الى المتهم والقبض عليه".

واشار الى انه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق احكام المادة 444 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".