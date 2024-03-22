2024-03-22 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الجمعة، القبض على متهم بسرقة 47 مليون دينار من داخل أحد المحال التجارية شرقي العاصمة.وذكرت المديرية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (47) مليون دينار عراقي من داخل محل تجاري ضمن منطقة الحبيبية شرقي بغداد".وأضافت أن "عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكتب الحبيبية لمكافحة الإجرام حول تعرض أحد المحال التجارية ضمن قاطع المسؤولية للسرقة، ليتم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات وبجهود فنية أثمرت بالتوصل إلى المتهم والقبض عليه".وتابعت: "حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".