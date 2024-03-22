بعثة المنتخب الوطني تغادر إلى الفلبين

2024-03-22 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعغادرتنا فجر اليوم الجمعة إلى الفلبين عبر طائرة خاصة، بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم لخوض مباراة الإياب ضد نظيره الفيتنامي يوم الثلاثاء القادم لحساب التصفيات المزدوجة .وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "بعثة المنتخب الوطني غادرت مطار البصرة الدولي فجر اليوم الجمعة بصحبة المنتخب الفلبيني عبر طائرة خاصة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا تحضيراً لخوض مباراة الإياب أمام المنتخب الفلبيني لحساب التصفيات المزدوجة".يشار إلى أن منتخبنا الوطني تمكن يوم أمس، من تحقيق الفوز على المنتخب الفلبيني بهدف مقابل لا شيء جاء في الدقائق الأخيرة من المباراة بواسطة المهاجم مهند علي.هذا ويتصدر منتخبنا الوطني مجموعته برصيد (9) نقاط حققها من ثلاثة انتصارات متتالية على منتخبات اندونيسيا وفيتنام والفلبين فيما يحل المنتخب الاندونيسي ثانياً برصيد (4) نقاط ويأتي المنتخب الفيتنامي ثالثاً برصيد (3) نقاط، فيما يتذيل المنتخب الفلبيني المجموعة برصيد نقطة واحدة.