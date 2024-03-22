مستشار حكومي يلخص منافع انضمام العراق إلى عضوية البنك الأوروبي للتنمية

2024-03-22 11:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاجلخص مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، منافع انضمام العراق إلى عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك متلازمة إيجابية بين بناء استراتيجية التنمية التي تجسدها اليوم فلسفة الحكومة في إطلاق مبادرة التنمية ذات الروابط الاقتصادية القطاعية الشاملة والتي يطلق عليها مشروع (طريق التنمية) وهو الممر والمشروع الاستراتيجي الذي يربط دول الاتحاد الأوروبي في آسيا عبر العراق وممرات الخليج البحرية وبالعكس من جانب، ومتطلبات تنفيذ مراحل طريق التنمية المختلفة من خلال الدور الذي تحتله عضوية العراق في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من جانب آخر، ولاسيما في أفضليات الحصول على التكنولوجيا الأوروبية وضمان دور شركات دول الاتحاد الأوروبي في تنفيذ طريق التنمية بمفاصله سواء في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية الصناعية والخدمات اللوجستية المختلفة".وأضاف أن "العضوية توفر لبلادنا أرجحية الحصول على التمويل الميسر والمساعدات الفنية ومتطلباتها أوروبياً في دعم نشاط التنمية في بلادنا بمختلف مفاصلها وقطاعاتها"، متابعاً أن "انضمام العراق إلى عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل نظرة واسعة تحمل أبعاداً استراتيجية في تلاحم مناخ التنمية الاقتصادية في العراق وعلى وفق متطلبات البرنامج الحكومي وخطة التنمية الوطنية 2024- 2028 مع تجسيد احتياجات بلادنا لاستدامة التعاون الدولي في نشاط الإعمار والتطوير والتنمية المستدامة في الأجل البعيد".