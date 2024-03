علماء الفلك يكشفون توقعات الابراج والفلك ليوم الجمعة 22 آذار

2024-03-22 11:30:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: مواليد اليوم الجمعة 22 اذار مارس من برج الحمل.مولود اليوم من برج الحمل يتمتع بعزيمة واصرار تساعدانه على التقدم والوصول إلى ما يريده، كما انه يسعى جاهدا لأن يكون في مكان أفضل. يتميّز بسرعة بديهة ويحبّ الامساك بزمام أمور أي موقف يواجهه، كما ان شخصيته مستقلة ومغامرة...

