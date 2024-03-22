2024-03-22 11:36:08 - المصدر: منصة إيشان

حذر تقرير جديد صادم من أن التكنولوجيا القديمة تنتج كميات لا يمكن السيطرة عليها من النفايات الإلكترونية. ويشير التقرير إلى أن التحدي العالمي المتصاعد المتمثل في توليد النفايات الإلكترونية يفوق بشكل كبير وتيرة إعادة تدوير هذه المواد. ويكشف تقرير الأمم المتحدة أنه في عام 2022، أنتج العالم 62 مليون طن من النفايات الإلكترونية، أي ما […]

ظهرت المقالة تقرير صادم: العالم أنتج نفايات إلكترونية تعادل وزن 6000 برج إيفل أولاً على Eishan.