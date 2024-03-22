العراق يبحث مع تركيا استئناف الصادرات النفطية عبر جيهان

2024-03-22 11:50:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية باسم نغيمش، اليوم الجمعة، عن مباحثات عراقية تركية لاستئناف الصادرات النفطية العراقية عبر ميناء جيهان التركي. وقال نغيمش، ان هناك اهتمام بالملف النفطي مع الجانب التركي، حيث يتم مناقشة الامر في مختلف اللقاء والمباحثات التي تجرى بين بغداد وانقرة. واضاف ان الخلاف الرئيسي مع الاقليم والحكومة التركية يتعلق بتصدير النفط عبر ميناء جيهان والعقود المخالفة للقانون التي اقرتها المحكمة الاتحادية العليا وكذلك المحكمة الدولية، حيث تدور المباحثات من اجل حلحلة هذه المسألة والعودة لتصدير النفط عبر الميناء التركي. وبين ان ملف الصادرات النفطية سيكون حاضراً في المناقشات العراقية التركية للعودة لاستئناف الصادرات على الرغم من وجود بعض المخاوف من محاولة تركيا مساومة العراق حول الملف النفطي وربطه بحصة البلاد من المياه