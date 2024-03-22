اعتقال النجم البرازيلي روبينيو بتهمة الاغتصاب

2024-03-22 11:54:08 - المصدر: قناة الثامنة

أعتُقِل النجم السابق لمانشستر سيتي وريال مدريد وميلان، البرازيلي روبينيو في بلاده، بتهمة الاغتصاب الجماعي قبل 10 سنوات في إيطاليا. ورفض قاضي المحكمة العليا لويز فوكس طلب المهاجم الدولي السابق روبينيو (40 عاما) بوقف التنفيذ والحكم بإبقاء أمر الاحتجاز، حتى يتمكن من البدء في قضاء عقوبته. وقالت الشرطة الاتحادية في مدينة سانتوس بجنوب شرق البلاد في بيان مساء الخميس إن قواتها نفذت مذكرة اعتقال بحق روبسون دي سوزا المعروف بروبينيو، مضيفة ان السجين سيخضع لفحص في (المعهد الطبي القانوني) ولجلسة استماع وسيتم إرساله إلى السجن. وتوافد صحافيون إلى شقة روبينيو الفاخرة في غواروجا، بالقرب من سانتوس، من دون أن يتمكنوا