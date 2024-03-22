2024-03-22 12:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ليزث نيوز/ تجاوز مؤشر نيكي 225 الياباني مستوى 41000 نقطة لفترة وجيزة ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الجمعة 22 مارس، وذلك مع تسارع التضخم في البلاد في فبراير ليسجل نيكي ثاني يوم على التوالي من الارتفاعات إلى مستويات قياسية، بينما تراجعت الأسواق الآسيوية الأخرى. هذا وارتفع معدل التضخم الأساسي في اليابان لشهر […]

ظهرت المقالة مؤشر نيكي الياباني يلامس مستويات قياسية جديدة مع ارتفاع التضخم أولاً على ايرث نيوز.