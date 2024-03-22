النـزاهـة: ضبط (5) موظفين لسـرقـتهم مـواد ومعـدات من مديرية توزيع كهرباء ديالى

2024-03-22 12:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة ، ضبط 5 موظفين سرقوا مـواد ومعـدات من مديرية توزيع كهرباء ديالى, وذكرت الهيئة في بيان تلقته “ايرث نيوز”، أن “فريق عمل شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق ديالى تمكَّن بالتنسيق مع شرطة الكهرباء من ضبط خمسة مُهندسين وعمَّال في مُديريَّة توزيع كهرباء ديالى؛ على خلفيَّة تنظيمهم […]

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