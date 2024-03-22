2024-03-22 12:36:09 - المصدر: منصة إيشان

وجه أمين العتبة الحسينية في كربلاء، عبد المهدي الكربلائي، باستقبال المرضى الإيزيديين والتكفل بنقلهم وإقامتهم وعلاجهم مجانا. وذكر إعلام العتبة في بيان موجز: “ممثل المرجعية الدينية العليا وجه باستقبال جميع المرضى من المكون الايزيدي في مؤسسات العتبة الحسينية المقدسة الطبية والتكفل بنقلهم واقامتهم في كربلاء مجانا”.

ظهرت المقالة كربلاء تفتح أبوابها للمرضى الإيزيديين: نقل وإقامة وعلاج مجانا أولاً على Eishan.