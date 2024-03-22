2024-03-22 12:36:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، قتل 4 عناصر من “حزب العمال الكردستاني” المصنف إرهابيا في تركيا، بغارة جوية شمالي العراق. وقال بيان للوزارة إن “القوات التركية قتلت العنصرين بغارة جوية بعد رصدهم في منطقة جبال قنديل شمالي العراق”، مؤكدة أن “عمليات مكافحة تنظيم PKK ستتواصل للقضاء على الإرهاب في مصدره”. وحسب قناة TRT فإن […]

ظهرت المقالة الدفاع التركية تعلن قتل 4 عناصر من “بي كا كا” شمالي العراق أولاً على Eishan.