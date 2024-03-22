دهوك تستنفر لموجة فيضان جديدة والسلطات تطلب من الأهالي البقاء بمنازلهم

2024-03-22 12:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - دهوك

أكد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في دهوك العقيد بيوار عبد العزيز، اليوم الجمعة (22 اذار 2024)، اتخاذ إجراءات احترازية واستنفار تام استعدادًا لموجة الفيضانات والأمطار في المحافظة.

وقال عبد العزيز في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "اتخذنا إجراءات وتدابير احترازية واستنفار تام لغرض مواجهة موجة الأمطار القادمة".

وأضاف أنه "سيطرنا على السيول التي ضربت المحافظة خلال الأيام القادمة، رغم شدتها وتجاوزناها بأقل الخسائر والأضرار"، لافتا الى اننا "نأمل من المواطنين التعاون وعدم الخروج من منازلهم في حال حدثت موجة مطرية قوية وخاصة عدم استخدام الطرق الخارجية والجبلية منها".

وأفاد مصدر امني في دهوك، الثلاثاء (19 آذار 2024)، بمصرع 3 اشخاص بصعقة كهربائية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ثلاثة اشخاص لقوا مصرعهم بصعقة كهربائية بمحافظة دهوك، نتيجة الامطار والسيول التي ضربت المدينة".

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، اعلن الهلال الأحمر العراقي، وفاة شخصين اثنين وتضرر 100 منزل في مدينة دهوك، بعد ان داهمتها السيول اثر امطار غزيرة منذ صباح يوم الاثنين الماضي.



