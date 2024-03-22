النـزاهـة تضبط 5 موظفين سرقوا مـواد ومعـدات من مديرية توزيع كهرباء ديالى

2024-03-22 12:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة (22 آذار 2024)، ضبط 5 موظفين سرقوا مـواد ومعـدات من مديرية توزيع كهرباء ديالى,

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريق عمل شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق ديالى تمكَّن بالتنسيق مع شرطة الكهرباء من ضبط خمسة مُهندسين وعمَّال في مُديريَّة توزيع كهرباء ديالى؛ على خلفيَّة تنظيمهم "أوراق خروجيَّة" لموادّ كهربائيَّة من أحد المشاريع في المحافظة"، مُشيرةً إلى أن "الموادَّ تضمَّنت "بكرات قابلـوات"عملاقة، وأسلاكاً وأعمدة و"فناجين" وموادّ أخرى".

وأكدت، أنه "تم خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائـيَّةٍ، من ضبط الموادّ التي تمَّ إخراجها في داخل بستان يعود إلى أحد المقاولين، والأعمدة والأسلاك التي كان المُتَّهمون يرومون تقطيعها وبيعها في الأسواق المحليَّـة".

ونوهت بـ "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات الجرميَّة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النزاهة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بديالى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقّهم".