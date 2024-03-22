اليوم.. خمس مباريات في ممتاز الكرة

2024-03-22 13:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم الجمعة، خمس مباريات في ملاعب بغداد والمحافظات لحساب الجولة الـ(13) من دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريق الفهد سيستضيف على ملعب الرمادي نظيره الكرمة، فيما يلعب فريق البيشمركة على أرضه وما بين جماهيره أمام الشرقاط ".وأضاف أن "ملعب التاجي سيشهد لقاء فريق الاتصالات مع مصافي الجنوب ، بينما يشهد ملعب سامراء لقاء أصحاب الأرض مع فريق ميسان".وبين أن "ملعب عفك سيضيف ختام مباريات اليوم بلقاء يجمع عفك مع فريق الحسين".وستقام جميع المباريات في الساعة الثالثة من بعد الظهر.