الطاقة النيابية: وضع الكهرباء في العراق معتمد على الغاز الإيراني

2024-03-22 13:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية كامل العكيلي، اليوم الجمعة وضع الكهرباء في العراق معتمد على الغاز المستورد. وقال العكيلي في تصريح تابعته لـالنخلة نيوز، ان العراق لم يستثمر الغاز المصاحب لتشغيل محطات الطاقة والاعتماد مازال على الغاز الايراني. وأضاف ان الحكومة تعمل على التعاقد بشكل مباشر مع شركات الطاقة العالمية لتحسين الكهرباء . واشار إلى ان أميركا تعطل عملية تحويل العراق لمستحقات الغاز الايراني، مبيناً أن العامين المقبلين سيشهدان تحسن وضع الكهرباء وبشكل ملفت. ولفت إلى أن الايام المقبلة ستشهد التعاقد مع شركات عالمية للطاقة الشمسية.