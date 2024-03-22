استراليا وبريطانيا تدعوان إلى وقف فوري للقتال في قطاع غزة

2024-03-22 13:12:09 - المصدر: قناة الثامنة

دعا وزراء الخارجية والدفاع في أستراليا والمملكة المتحدة الجمعة إلى وقف فوري للقتال في قطاع غزة. وفي بيان مشترك في ختام اجتماع في أديليد في جنوب أستراليا، شدد الوزراء على ضرورة وضع حد فوري للقتال في قطاع غزة للسماح بنقل المساعدة الإنسانية والإفراج عن الرهائن. والمملكة المتحدة عضو في مجلس الأمن الدولي الذي سيصوت الجمعة على مشروع قرار أميركي يتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار في قطاع غزة في إطار اتفاق حول الرهائن المحتجزين في غزة. ويشدد النص على الحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار لحماية المدنيين من الجانبين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية. وتضغط الولايات المتحدة على إسرائيل منذ