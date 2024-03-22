بالصور.. شوارع بغداد بعد موجة مطرية جديدة

2024-03-22 13:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتصوير: حسين الونانشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة، منذ ساعات الصباح الأولى.عدسة وكالة الأنباء العراقية (واع) وثقت بالصور، شوارع العاصمة بغداد وطرقاتها بعد هذه الموجة المطرية التي لا تزال مستمرة بشكل خفيف.