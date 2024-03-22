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سعر صرف الدولار امام الدينار في البورصة المحلية لمدينة الناصرية اليوم الجمعة 22 اذار

سعر صرف الدولار امام الدينار في البورصة المحلية لمدينة الناصرية اليوم الجمعة 22 اذار
سعر صرف الدولار امام الدينار في البورصة المحلية لمدينة الناصرية اليوم الجمعة 22 اذار
2024-03-22 13:20:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اليكم اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية في بورصة الناصرية ليوم الجمعة 22 آذار للعام 2024. سعر الشراء 149750 دينار لكل 100 دولار. سعر البيع 150000 دينار لكل 100دولار . السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي 132000 دينار لكل 100 دولار . انتهى (ا...

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