سعر صرف الدولار امام الدينار في البورصة المحلية لمدينة الناصرية اليوم الجمعة 22 اذار

2024-03-22 13:20:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اليكم اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية في بورصة الناصرية ليوم الجمعة 22 آذار للعام 2024. سعر الشراء 149750 دينار لكل 100 دولار. سعر البيع 150000 دينار لكل 100دولار . السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي 132000 دينار لكل 100 دولار . انتهى (ا...

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